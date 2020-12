Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Curtii Penale Internationale, cu sediul la Haga, au refuzat sa ancheteze situatia minoritatii musulmane uigure din regiunea chineza Xinjiang, China nefiind membra a CPI, conform unui raport publicat luni si citat de AFP, potrivit AGERPRES. Biroul procuroarei generale a CPI, Fatou…

- Controversele se agața ca scaii de Huawei, chiar cand incearca sa-și spele imaginea de acuzațiile de spionaj. Cateva documente arata cum acest grup uriaș a fost implicat intr-un program de oprimare a minioritații musulmane uigure. Ar fi colaborat la dezvoltarea unui sistem de urmarire prin recunoaștere…

- Președintele chinez Xi Jinping a ordonat personal blocarea listarii pe bursa a Ant Group, estimata la 37 de miliarde de dolari pentru oferta inițiala, relateaza Reuters și Wall Street Journal.Surse apropiate de problema au declarat pentru WSJ ca decizia de a opri ceea ce ar fi fost cea mai mare…

- Peste 6.000 de persoane din orasul Lanzhou, capitala provinciei Gansu din nord-vestul Chinei, au fost testate pozitiv pentru bruceloza, a anuntat guvernul local citat de Reuters și Xinhua. Focarul de îmbolnaviri a aparut dupa ce o bacterie a fost scapata anul trecut dintr-un laborator…

- Firul narativ aprobat de guvernul chinez despre pandemia de COVID-19 și „spiritul de lupta” al țarii va fi adaugat in programa școlara pentru a sublinia victoria impotriva coronavirusului, a anunțat ministerul educației din aceasta țara, potrivit The Guardian . Conținutul va fi adaugat in programa…

- 39 de țari, printre care Germania, Marea Britanie și SUA, și-au intensificat criticile privind incalcarea drepturilor omului in China, denunțand Beijingul la ONU pentru tratamentul minoritaților etnice și pentru reducerea libertaților in Hong Kong, relateaza Bloomberg.

- Mari companii producatoare de autovehicule - Tesla, Volvo, Ford și Mercedes Benz - dau in judecata guvernul SUA pentru taxele de import pe care le-a impus componentelor fabricate in China, relateaza BBC, conform Mediafax.SUA și China desfașoara un razboi comercial prin impozitarea suplimentara…

- China obliga tot mai multi tibetani sa plece din zonele rurale, pentru a participa la diverse formari de tip militar, create recent cu scopul de a-i forma in munca in fabrica, dezvaluie Reuters, informeaza News.ro. Aceasta politica este similara programului implementat in Xinjiang, asimilat de organizatii…