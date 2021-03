Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "se opun ferm" anchetei procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) cu privire la presupuse infractiuni, atribuite in special Israelului, in teritoriile palestiniene ocupate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, citat de AFP. "Ne…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a decis vineri ca are jurisdictie asupra crimelor de razboi sau a atrocitatilor comise in teritoriile palestiniene, deschizand calea unei investigatii penale, in pofida obiectiilor Israelului, transmite Reuters.

- Potrivit RECOM, SC Swiss Gold SRL a avut aproximativ 40 de puncte de lucru in Braila, Bucuresti, Ilfov, Dolj, Constanta si Galati.Tribunalul Constanta a stabilit un nou termen de judecata in dosarul 8023 118 2019 in care societatea comerciala Swiss Gold SRL, cu sediul social in Eforie Sud, una din cele…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat al APIA. Fermierii trebuie fie sa depuna cererile la acel sediu judetean…

- Procurorul interimar din Washington, Micheal Sherwin, a anuntat ca va analiza rolul tuturor persoanelor implicate in protestele violente de la Sediul Congresului, inclusiv posibila contributie a lui Donald Trump. „Daca cineva a avut vreun rol si dovezile intrunesc elementele unei infractiuni, vor fi…

- Procurorul interimar din Washington D.C., Michael Sherwin, a declarat joi seara ca verifica rolul tuturor persoanelor implicate in protestele violente produse la sediul Congresului, inclusiv posibila contributie a presedintelui SUA in exercitiu, Donald Trump.

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in dosarul 7628 212 2020 in care Teodor Cris a fost condamnat la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare dupa moartea pompierului constantean Daniel Fripis. Primul termen a fost stabilit pentru data de 04 martie 2021. Daniel Fripis a incetat…