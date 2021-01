Cozzy.ro te ajuta sa amenajezi cu stil orice tip de locuinta. Mobilier, decoratiuni si textile

Stiri pe aceeasi tema

- In cele doua perioade cu promoții, Bonami, magazinul online cu mobilier și decorațiuni, a raportat vanzari cu 80% mai mari in Romania și cu 100% mai mari pe celelalte piețe unde este prezent, fața de anul trecut. Veniturile totale realizate pe durata...

- Primarul din Breaza, Bogdan Novac, dar și mai mulți locuitori au lansat apeluri catre oamenii care pot ajuta trei familii ramase pe drumuri peste noapte. Un incendiu a distrus, vineri, locuința acestora. "Intreaga agoniseala a mai multor familii din Breaza a fost distrusa in numai cateva ore, din cauza…

- Amenajarea unei garsoniere se poate transforma intr-o adevarata provocare, mai ales cand spatiul de care dispui este unul mult prea mic. Pentru a te bucura de un real succes, trebuie sa inveti sa profiti de fiecare centimetru, iar fiecare spatiu sa aiba un scop anume. Zonele mici pot parea chiar spatioase,…

- Unul dintre cele mai cunoscute magazine online de mobilier si decoratiuni interioare a anuntat, de Black Friday, oferte special create pentru clientii romani, estimand vanzari duble fata de anul trecut.

- Romanii sunt nemultumiti de casele lor și ar face investitii in decoratiuni si mobilier nou, dar subestimeaza riscurile care le ameninta locuintele, ca incendiile sau cutremurele Doar 20% dintre romani sunt multumiti de locuinta lor asa cum este in prezent si aproape sapte din zece romani cred ca probabilitatea…

- (P) Cum te poate ajuta o echipa dedicata sa dezvolți o aplicație financiara Digitalizarea activitaților financiare a devenit o necesitate (fie ca ne referim la companii cu profil dedicat, fie ca vorbim de departamente specifice). În timp ce clienții petrec din ce în…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a afirmat, joi, ca pentru a restaura respectarea principiului statului de drept nu se poate regresa de pe calea progreselor pe care le-a facut Romania in ultimul an.

- Prima Școala de aplicatori in domeniul pardoselilor sintetice și hidroizolațiilor din Romania, lansata oficial astazi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!