Cozonacul scapa de acciza la zahar. Asta a decis Coalitia de Guvernare, care vrea ca pretul acestui produs sa nu creasca, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna. In plus, si adaosul comercial al cozonacului ar putea fi plafonat, la fel cum se intampla deja in cazul alimentelor de baza. Acciza majorata la zahar ar urma sa intre in vigoare de anul viitor.