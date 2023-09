Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat, joi, ca va avea discutii cu toti factorii implicati, procesatorii cat si retailerii, in vederea posibilitatii prelungirii masurii de limitare a adaosului comercial la alimentele de baza. El a mai spus ca se apropie sarbatorile de…

- Limitarea pentru o perioada de trei luni a adaosurilor comerciale practicate in procesarea si comercializarea unor produse alimentare esentiale au fost luate de guvern cu scopul scaderii prețurilor. 14 grupe de alimente au fost avute in vedere. Cozonacul ar putea fi introdus in aceasta lista. Este…

- „Sigur, ne dorim acest lucru. In primul rand, vreau sa va spun ca produsele care vor intra suplimentar in aceasta ordonanta pe care le voi discuta, asa cum au fost discutate si la aprobarea ordonantei, cu toti factorii implicati, atat procesatorii cat si retailerii. Nu uitam ca se apropie sarbatorile…

- Ministerul Agriculturii anunța o reorganizare fara precedent. Dispar 300 de functii de conducere, iar economia la bugetul de stat va fi de aproape 10 milioane euro. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a explicat ca, in urma reorganizarii ministerului pe care il conduce, nu vor…

- Pensionarii din Romania, care au pensii mai mici de 3000 de lei, vor primi de la Guvern sume cuprinse intre 300 și 500 lei. OUG nr. 168/2022 prevede un ajutor financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, celor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca lista cu alimente la care s-a limitat adaosul comercial ar putea fi extinsa, de la 14, cat sunt in prezent. ”Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri, produsele incluse in lista alimentelor cu adaos comercial limitat se regasesc…

- Cu toate plafonarile, compensarile si ajutoarele primite de la stat, romanii nu trebuie sa se astepte ca vom reveni la prețurile mici de alta data. Banca Mondiala transmite Guvernului un raport care este cel putin ingrijorator, informeaza Antena 3 CNN. Produsele energetice pe baza de combustibili…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca marile lanțuri de magazine au transmis o prima lista cu produse pentru care Executivul vrea sa implementeze o schema de reducere a prețurilor la alimente de baza. Este vorba de paine, lapte, branzeturi, carne, oua, faina, malai, ulei, legume și fructe proaspete.…