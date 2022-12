Cozonacii ar putea lipsi de pe masa de Crăciun. HALUCINANT cât costă un kilogram de făină Toate alimentele s-au scumpit și inflația este la cel mai mare nivel din ultimii ani, astfel ca acest lucru se reflecta inclusiv pe masa sarbatorilor de iarna. Pentru ca cozonacul este un preparat nelipsit, romanii trebuie sa știe ca, din pacate, și acest produs atat de iubit de sarbatorile de iarna a ajuns sa aiba […] The post Cozonacii ar putea lipsi de pe masa de Craciun. HALUCINANT cat costa un kilogram de faina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

