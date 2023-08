Cozonac la felie. Cât costă să-ți faci pofta Ne-am obișnuit deja ca prețurile unor produse alimentare sa fie afișate la gramaje mici, adica la suta de grame. Pe langa branzeturi sau mezeluri, de exemplu, noul intrat pe lista este cozonacul. Așa ca daca aveți pofta de cozonac și nu va permiteți sa cumparați unul – ce-i drept, și prețul este pe masura: 67,5 lei/kg – sau nici macar o jumatate, atunci aveți posibilitatea sa cumparați o felie, cat sa va potoliți pofta. Iar prețul nu este de ici de colea – 5,4 lei la 80 de grame cu nuci și ciocolata. The post Cozonac la felie. Cat costa sa-ți faci pofta appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

