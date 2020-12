Cozonac cu nucă, fără frământare. Secretul salvator, simplu și delicios Cozonacul a fost și a ramas cel mai bun desert al tuturor timpurilor, Dar iata ca acum, gospodinele au gasit o noua metoda pentru a pregati preparatul mult mai rapid. Cozonacul cu nuca fara framantare este ”la moda” acum. Iar noi va impartașim și care este secretul simplu care sa va salveze atunci cand preparați ceva delicios. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Popcornul cu caramel este facut din popcorn cu o pelicula de caramel pe baza de zahar sau melasa, care este in mod normal mai mica de 0,1 cm grosime. De obicei, se face zaharul ars sau un sirop, care se lasa la incalzit pana se rumenește și devine gros. Aceasta pasta de bomboana fierbinte se […] The…

- Daca se taie porcul, obligatoriu se prepara și caltaboși de casa. Deși o rețeta simpla, fiind preparați din organe, carne, orez și ceapa plus ceva condimente, e doar o aparența, caci secretele gospodinelor schimba toata rețeta. Unde pui și ca modul de preparare conteaza enorm? Rețeta de caltaboș tradițional…

- Purtatorii de ochelari dintre noi au intampinat cel mai probabil o noua provocare in ultimele: atunci cand va legați masca de fața, ochelarii se aburesc instantaneu. Dar nu va temeți, exista cateva trucuri și tehnici pe care le puteți face pentru a evita aces lucru. Secretul pentru nu a se aburi ochelarii…

- Dupa nenumarate incercari de a slabi, Minodora a reușit sa slabeasca și este in sfarșit mulțumita de felul in care arata. Secretul, spune artista, sunt niște picaturi care ii taie pofta de mancare. ,,Pe mine m-au ajutat picaturile Apetit Block sa mananc mai puțin și sa slabesc 40 kg. De cand am inceput…

- Teo Trandafir și-a schimbat viața total dupa ce a hotarat sa slabeasca drastic. Aceasta a scapat de zeci de kilograme in plus, iar chiar daca au trecut ani și ani de la aceasta decizie inca e intrebata de fani cum a reușit. Care a fost secretul? Cum a reușit Teo Trandafir sa slabeasca? Cunoscuta moderatoare…

- Catalin Maruța este la fel de indragostit și astazi de soția sa, Andra, ca in prima zi. Ca in orice relație, cei doi se mai tachineaza, dar nu cu rautate, de cele mai multe ori. Catalin Maruța dezvaluie care este cel mai mare defect al Andrei Andra și Catalin Mandruța sunt de 11 ani impreuna, […] The…

- Dupa ce faci friptura sau nu ești indeajuns de atent la prajitura ori ai greșit ceva la compoziție, aceasta se lipește. Iar daca pana atunci ai avut o zi perfecta…din acel punct incolo, tava ta compromisa iți va aduce multe energii negative. Aceste arsuri sunt unele dintre cele mai dificil de indepartat,…

- Cezar Ouatu a dezvaluit modul prin care s-a pregatit pentru apriga experiența de la Ferma. Ce a facut inainte de a parasi luxul de acasa pentru viața la țara, departe de condițiile comode cu care a fost obișnuit pana acum? Ferma 2020 Orașeni vs Sateni: Ce a facut Ouatu inainte sa vina la emisiune? Cezar…