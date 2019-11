Stiri pe aceeasi tema

- Vineri la miezul nopții a inceput campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale 2019. Aceasta se incheie sambata viitoare, 23 noiembrie, la ora 7 dimineața. Potrivit rezultatelor din primul tur, in finala se vor intrece candidatul PNL Klaus Iohannis și candidatul PSD, Viorica…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a tinut miercuri seara o conferinta de presa dupa ce, cu jumatate de ora in urma, Klaus Iohannis a explicat in fata jurnalistilor de ce nu accepta o dezbatere electorala cu Dancila. Fostul premier insista si l-a provocat din nou pe Iohannis la o dezbatere duminica seara,…

- Au ramas mai puțin de doua saptamani pana pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, iar campania electorala este in plina desfașurare. Candidatul Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, este, potrivit sondajelor, principalul contra-candidat al actualului președinte…

- Cozmin Gușa a explicat pentru Libertatea de ce a ales sa intre in PSD chiar in aceasta perioada, in plina campanie electorala pentru prezidențiale, dar și in momentul in care Realitatea TV, postul pe care il patroneaza, a ramas fara licența. Gușa spera ca intoarcerea sa in PSD sa o ajute pe Viorica…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Cozmin Gușa crede ca Rovana Plumb nu a avut o susținere puternic pentru funcția de comisar european, subliniind ca au mai existat candidați cu probleme de integritate, cel mai bun exemplu fiind chiar Jean-Claude Juncker. ”La noi a fost și candidatura șchioapa și nici susținerea nu a fost pe masura”,…

- Cozmin Gușa a decriptat, la Realitatea TV, vizita premierului Viorica Dancila în Statele Unite ale Americii. Totodata, consultantul politic s-a referit și la președintele Klaus Iohannis, și la președintele USR, Dan Barna.

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…