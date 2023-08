Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul Iohannis-Ciolacu are, deci, de ales daca va continua sa ii saraceasca pe romani sau sa mai stranga ceva impozite și de pe la firmele straine. Are, deci, de ales guvernul PSD-PNL intre a comprima și mai mult clasa medie autohtona și a culege impozite normale in orice stat european de la firmele…

- '' (...) Guvernul Iohannis-Ciolacu are, deci, de ales daca va continua sa ii saraceasca pe romani sau sa mai stranga ceva impozite și de pe la firmele straine. Are, deci, de ales guvernul PSD-PNL intre a comprima și mai mult clasa medie autohtona și a culege impozite normale in orice stat european de…

- Analistul politic Bogdan Chireac a lansat un scenariu bomba la Realitatea PLUS. Acesta vorbește despre alegeri anticipate care ar putea avea loc in aceasta toamna in urma neințelegerilor din coaliție in ceea ce privește ordonanța de urgența cu noile masuri fiscale, dar și dupa demisia din funcția de…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in spatele intregului scandal generat de imaginile infioratoare din ”azilul groazei” se ascunde o increngatura de politicieni și oameni de afaceri, iar intreaga poveste ar putea dinamita peisajul politic.”Romania-horror! Batrani abuzați și copii vanduți. Godei,…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca intrarea in jocul politic mare din Rusia a ”negustorului morții” Viktor Bout, om eliberat de SUA la schimb cu baschetbalista Brittney Griner, reprezinta un element care indica jocuri pe termen lung. Bout este un traficant de arme și un om extrem de puternic,…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca mizele rotativei guvernamentale sunt mult mai mari decat se vede in spațiul public. El considera ca eliminarea UDMR de la guvernare ar avea legatura cu pozițiile lui Viktor Orban, dar și cu faptul ca premierul ungar a devenit indezirabil. Pe un alt palier, se…

- Actorul Florin Calinescu considera ca protestul din educație ”a fost starnit” de catre partidele politice. Calinescu arata cu degetul catre PSD și Marcel Ciolacu, cei care ar dori sa forțeze organizarea de alegeri anticipate."E o greva starnita. 100%. Sindicatele, de 33 de ani, intotdeauna au fost…

- Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat, luni, ca printre principiile agreate cu reprezentantii Comisiei Europene in discutiile de la Bruxelles, se numara cresterea treptata a varstei de pensionare pentru toti romanii pana la varsta de 65 de ani. De asemenea, a fost agreata si eliminarea unor pensii…