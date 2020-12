Stiri pe aceeasi tema

Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 7.01.

Pana astazi, 15 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 565.758 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 465.050 de pacienți au fost declarați vindecați.

In jocul politic facut pentru nașterea unei coaliții de guvernare se trage din toate direcțiile, iar in acest moment liderul PNL, Ludovic Orban, pare sa fi fost prins in corzi de catre Dan Barna, Dacian Cioloș, dar și de catre Klaus Iohannis.

Avocatul Poporului, Renate Webber, a facut interpelari catre Primaria Capitalei și primariile de sector pentru a afla cand se vor rezolva problemele cu apa calda și caldura in București.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza marti, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), Programul Rabla pentru Electrocasnice dedicat persoanelor fizice, bugetul alocat in acest an fiind de 40 milioane lei.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta marti o decizie pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu Legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, care prevede impozitarea cu 85% a pensiilor care depasesc suma de…

Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti dimineata, o intalnire cu presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit unor surse politice.

- Negocierile intre PNL, USR-PLUS si UDMR pentru formarea unei coalitii de guvernare au pornit greu, iar cei trei actori politici merg luni la Cotroceni fara sa aiba o intelegere. Daca presedintele Iohannis nu va reusi sa medieze jocul orgoliilor, partidele parlamentare au la dispozitie mai multe variante.…