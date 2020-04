Parlamentarii PSD nu au scuze pentru adoptarea legii autonomiei Ținutului Secuiesc, susține Cozmin Gușa. Intr-o postare pe Facebook, acesta ii face pe Marcel Ciolacu și pe colegii sai corigenți. Iata postarea lui Gușa: „Marcel Ciolacu & comp, CORIGENTI! In problema adoptarii tacite a legii autonomiei Tinutului Secuiesc nu pot exista scuze. Punct. Consecintele acestei (in)actiuni sunt profunde si le vom observa in scurt timp. Parlamentarii care se-ascund azi si dau din umeri se descalifica in plus, acest proiect este de maxima notorietate in politica romaneasca de 15 ani (!!!) si a fost MEREU…