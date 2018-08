Stiri pe aceeasi tema

- Ora 15.25: Jandarmii au aparut in numar mare in Piața Victoriei, acolo unde sute de oameni protesteaza. Aceștia au montat gardurile de protecție și au fost primiți de oameni cu huiduieli. "Jandarmeria apara hoția!" au scandat protestatari...

- Liviu Dragnea și-a dorit sa puna în funcțiune ieri un mecanism al fricii, pornind de groaza lui de închisoare, dar nu a reușit decât sa-i enerveze pe români, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa.

- Cozmin Gusa a declarat la Realizatea Tv ca discursul pe care l-a avut Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL este exact ce asteptau romanii revoltati. Consultantul politic a mai punctat ca adunarea PNL a fost una slaba, salvata doar de prezenta presedintelui.„In mod evident, Klaus Iohannis…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, de catre comunitatea #Rezist, in contestul in care in presa au aparut informatii privind o posibila Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere.EXPLOZIV - Cozmin Gușa devoaleaza planul lui…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, atac exploziv la actualul ministrul al Justitiei, Tudorel Toader. Macovei s-a dezlantuit pe Facebook dupa ce a aflat ca ministrul Justitiei vrea sa impuna un prag pentru abuzul in serviciu.Citeste si: Klaus Iohannis a semnat - Lege importanta promulgata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea", lansand astfel un atac voalat la adresa lui Victor Ponta, care a anunțat…

- Duminica, 27 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, anunta Loteria Romana.Joi, 24 mai, Loteria Romana a acordat 16.686 de castiguri in valoare totala de 856.613,02 lei. Citeste si: Cozmin Gusa, despre plecarile din PSD: 'Dragnea conduce…

- Gheroghe Piperea a reacționat la o declarație facuta de analistul politic Cozmin Gușa, care a declarat ca avocatul face parte dintr-un grup care ar fi coordonat de Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI.