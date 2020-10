Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum STIRIPESURSE.RO relata recent, mai multe formatiuni nereprezentate in parlament s-au decis sa-si uneasca fortele pentru a incerca atingerea pragului electoral de 5% la alegerile parlamentare. Potrivit unor informatii din lumea politica, planul merge mai departe cu o mutare de efect.Partidele…

- Social-democrata sustine ca vrea sa continue munca depusa la Primaria Capitalei si sa lupte pentru bucuresteni din functia de sanator din partea Bucuresti. De asemenea, Firea spune ca nu conteaza ce functie ocupi, ci doar ce faci concret pentru oamenii din jurul tau. “Biruinta nu-i obligatorie.…

- Despre o noua cacealma marca PSD, in care se promit reforme, ne povestește astazi Dan Tapalaga, editorialist la G4Media. Redam integral articolul. Noul lider PSD, venit și el din negura anilor `90, cu trecut și conexiuni sulfuroase, a facut in cateva luni cațiva pași mari in direcția corecta, greu de…

- "Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut", a declarat Marcel Ciolacu, joi seara, la Antena 3. In ceea ce ii priveste pe Florin Iordache si Serban Nicolae, alti doi lideri PSD care nu se regasesc pe listele PSD, Ciolacu…

- Liberalii au primit vestea noii achiziții de la liderul de grup, Daniel Fenechiu. Intr-un mesaj, acesta i-a urat succes noii colege și a felicitat-o pentru demersul de luni, transmite Realitatea Plus. Citeste si: Patru parlamentari care au lipsit de la motiune, exclusi din PSD. Carmen Dan…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca va propune excluderea din partid a celor trei parlamentari social-democrati care au lipsit de la votul motiunii de cenzura. Acesta a pus la indoiala faptul ca cei trei sunt bolnavi.

- Cozmin Gușa (PSD) susține ca o posibila victorie a lui Nicușor Dan (PNL-USR-PLUS) la Primaria București ar fi doar un „cartof fierbinte” pentru liberali. In felul acesta, alianța USR-PLUS ar putea sa faca opoziție Guvernului PNL, devenind practic o alternativa pentru alegerile parlamentare.Citește…

- O mișcare politica neașteptata vine din fieful lui Traian Berbeceanu, unde PNL Hunedoara a anunțat ca va constitui o alianța electorala cu PNȚCD și UDMR.Daca in ceea ce privește protocolul cu USR, listele pentru Consiliul Județean vor fi separate, existand doar o susținere a candidatului PNL pentru…