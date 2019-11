Stiri pe aceeasi tema

- Realitatea TV si-a incetat emisia azi. Totusi programele sale nu dispar, pentru ca Realitatea TV devine „Realitatea Plus”. O anume cumsecadenie a forurilor de decizie este pusa pe seama trecerii la PSD a acționarului Cozmin Gușa . CNA a respins, marți, cererea Realitatea Media de prelungire a licenței…

- Parlamentarul a subliniat ca cei sase paduri ucisi dar si cele peste 650 de agresiuni la adresa personalului silvic au fost motivele pentru care reprezentantii Federatiei Sindicatelor ''Silva'' au protestat pentru a sasea oara in acest an. "Silvicultorii s-au plans ca intra in padurile pe…

- Consiliul Național al Audiovizualului nu a prelungit licența de emisie a potului Realitatea TV. Prima televiziune de știri din România, lansata în toamna lui 2001, își înceteaza, joi, emisia.

- Situatie fara precedent in județul Brașov, la Codlea, unde autoritatile locale au descoperit ca aerul este poluat cu particule cancerigene! Iar la valorile inregistrate oamenii nici nu ar trebui sa iasa din casa, spun specialistii. Situația este dramatica!

- Guvernarea va fi una minoritara, dorința de schimbare este totala, atat la nivel central, cat și local, iar o alianța la guvernare cu PRO ROMANIA și ALDE este exclusa! Sunt doar cateva aspecte subliniate astazi de vicepreședintele PNL Gigel Știrbu și deputatul liberal de Mehedinți – Virgil Popescu,…

- Romania a pierdut partida cu Spania, scor 1-2. Ciprian Tatarușanu (33 de ani) a criticat dur comportamentul fanilor de pe Arena Naționala și a vorbit despre situația lui de la Lyon. „Din pacate, cred ca vom juca fara spectatori urmatoarele meciuri. Imi pare rau ca unii suporteri vin la stadion sa faca…

- Florin Acsinte a debutat in lumea muzicala in 1992 alaturi de formația Pyramid, „cea mai vestica trupa din Romania“, intr-o vreme in care „scena“ autohtona arata cu totul altfel. Chiar daca provine dintr-o familie care nu a avut tangențe cu muzica, Florin a primit la varsta de 13 ani prima sa chitara…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a declarat ca, în pofida faptului ca încearca sa reduca din impactul politic pe care documentarul difuzat de Netflix îl are în România, Ben Oni Ardelean este banuit ca