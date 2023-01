Cozmin Gușă a dezvăluit legătură între scandalul Tiriac-Securitate și primatizarea Petrom "Este foarte bine sa nu scapam din vedere mizele mari, apropos de Tiriac. Va rog sa studiați modul elaborate, profesionist in care vorbește, un om de afaceri de moda veche, cum este George Constantin Paunescu, cum amesteca termeni de afaceri cu termeni științifici. De aceea eu eram optimist, in naivitatea mea din anii ‘90, ca putem ca prin și cu ajutorul unor astfel de oameni sa construim capitalul romanesc. Nu mi-e rușine nici cu Dinu Patriciu, Dumnezeu sa-l ierte. Din pacate, n-a reușit", a afirmat Cosmin Gușa. LA PRIVATIZAREA OMV FIECARE AVEA "ȚIRIACII" LUIAnalistul politic a afirmat și despre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

