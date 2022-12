Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de camioane așteapta sa treaca prin Punctul de Frontiera Siret. Coloana se intinde pe mai mult de 25 de kilometri. Luni, la prima ora, prefectul județului, Alexandru Moldovan, a solicitat Poliției Rutiere mai multe echipaje in teren care sa ajute la fluidizarea traficului. Prefectura Suceava…

- Sute de șoferi stau cu tirurile pline de marfa la granița. Oamenii așteapta sa treaca prin vama Negru Voda din Constanta, iar unii dintre ei sunt de peste 10 ore prinși in coloana. Alții insa, și-au pierdut rabdarea dupa primele cateva ore.Șoferii susțin ca au ales aceasta ruta pentru ca este mai scurta…

- Zeci de TIR uri asteapta in coloana sa treaca Dunarea in Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea.Din cauza faptul ca in tara vecina sunt probleme cu alimentarea cu energie electrica, noaptea trecuta nu a trecut niciun BAC.Potrivit unor surse pe partea ucraineana a Dunarii se foloseste un…

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei de la Vicovu de Sus este mult mai intens pe sensul de intrare in Ucraina, decat pe cel de sosire in Romania. Conform datelor furnizate de Poliția de Frontiera, in ziua de 16 noiembrie a.c., pe sensul de intrare in P.T.F. Vicovu de Sus au venit in ...

- SRCF Cluj a redeschis marți, 15 noiembrie, punctul feroviar de frontiera Campulung la Tisa, pentru reluarea circulației feroviare la granița cu Ucraina, pe relația Teresva (UZ) - Campulung La Tisa (CFR).

- Coloana de camioane se intinde, joi dimineața, pe cinci kilometri, pe sensul de ieșire din țara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Autoritațile maghiare spun ca nu au suficient personal pentru efectuarea controlului automarfarelor.

- Coloana de camioane care așteapta sa treaca frontiera in Ucraina pe la Siret a ajuns sambata din nou la circa 25 de km, intinzandu-se pana la Granicești. Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca este vorba despre o creștere a numarului de camioane care merg spre Ucraina și nu despre ...

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…