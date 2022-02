Liderii republicilor separatiste Lugansk si Donetk, Leonid Pasechnik si Denis Pusilin, au anuntat evacuarea in masa a rezidentilor catre Rusia. S-au format cozi la punctele de trecere a frontierei spre Rostov. Primarul orasului Donetk sustine ca exista „un numar imens, urias” de oameni care doresc sa paraseasca orasul. Potrivit acestuia, toate resursele, inclusiv vehiculele, sunt […] The post Cozi uriase la frontiera din Ucraina. Evacuare masiva din Lugansk si Donetsk. Liderul separatist din Donetk ordona mobilizarea generala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…