Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa librariei Carturești de a scoate mai mulți oameni la vot se pare ca a funcționat. Zeci de clujeni s-au strans in fața locațiilor din Cluj-Napoca pentru a obține o carte gratuita dupa alegeri. La Iulius Mall coada a fost extrem de lunga, fiind formata cu precadere din tineri. ,,Salutari!Am…

- Ai votat, ești premiat. A fost anunțul lanțului de librarii Carturești, care au decis sa stimuleze prezența la vot prin oferirea de carți gratuite cetațenilor care și-au exercitat acest drept democratic. In aceasta dimineața, buzoienii care au putut arata, la casa de marcat, buletinul cu eticheta de…

- La librariile Carturești din Palas Mall și din Centrul Comercial Felicia din Iași s-au format, duminica, 9 iunie, cozi neobișnuit de mari, dupa ce a fost lansata o campanie prin care cei care dovedeau ca au votat la alegerile locale 2024 primeau o carte sau o revista, transmite Ziarul de Iași. Librariile…

- Pe 9 iunie, ai șansa de a-ți exercita dreptul de vot pentru a alege cine te reprezinta in Parlamentul European și la Primarie. Pentru a incuraja implicarea civica, Carturești vine cu o oferta speciala: toți cei care prezinta buletinul cu mențiunea „VOTAT 2024″ la casa de marcat din orice librarie Carturești…

- Odata cu confirmarea listelor de inscriere pentru ediția 2024 a Openului Franței de la Roland Garros, atenția se indreapta catre premiile in bani și repartizarea punctelor. Dupa ce in 2023 cuantumul premiilor a revenit la nivelul de dinainte de COVID, in

- Conducerea societații Aages SA Sangeorgiu de Mureș a decis, cu prilejul unei Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor, sa ofere angajaților-cheie, cu titlu gratuit, un numar de 100.000 de acțiuni, pentru "cointeresarea și fidelizarea acestora.""Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor…

- Familiile greu-incercate care vor sa-și produca in gospodarie, fara tratamente chimice, legumele pot apela pentru a primi gratuit rasadurile necesare. Veronica Gogoț, cea care de aproape 10 ani produce „legume magice”, iși ofera sprijinul pentru cat mai multe gradini bio

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, a afirmat ca este "dreapta" si "fara culoare politica" legea adoptata, marti, de Camera Deputatilor, prin care au fost limitate dobanzile practicate de institutiile financiare nebancare si creantele pe care le solicita recuperatorii. El…