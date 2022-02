Stiri pe aceeasi tema

- Liderii republicilor separatiste Lugansk si Donetk, Leonid Pasechnik si Denis Pusilin, au anuntat evacuarea in masa a rezidentilor catre Rusia. S-au format cozi la punctele de trecere a frontierei spre Rostov.

- ''Este cinic si crud sa folosesti fiinte umane ca pioni pentru deturnarea atentiei lumii de la faptul ca Rusia isi consolideaza trupele in vederea unui atac'', a declarat un purtator de cuvant al Departamentului american de Stat, prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen.''Aceste anunturi constituie…

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a depus o coroana de flori la Mormantul Soldatului Necunoscut din Moscova miercuri, memorialul Rusiei pentru cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a adus omagiu soldaților necunoscuți uciși in batalia de la Moscova in 1941. Jair Bolsonaro a ajuns la memorialul Rusiei…

- Este vorba despre un nou ”pachet de ajutoare de urgenta” – care este necesar sa fie validat de catre Parlamentul Euroopean (PE) si statele membre -, a anuntat intr-o scurta alocutiune, la Bruxelles, presedinta CE Ursula von der Leyen. The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve. I am announcing…

- Presedintia Rusiei a reactionat vineri la o initiativa a Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) pentru recunoasterea regiunilor separatiste din Ucraina ca state independente, aratand ca este important sa se evite pasii care ar putea intensifica tensiunile, informeaza Reuters. Legislativul…