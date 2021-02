Stiri pe aceeasi tema

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 17.00, sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Intervenția vizeaza zona tunelului, unde se efectueaza reparații la ziduri. Se efectueaza lucrari de reparații la partea carosabila dupa…

- Intrarea la bursa a companiei aeriene Blue Air ar putea fi amanata cu un an, in condițiile unui trafic redus, pe fondul noilor restrictii de circulatie impuse in statele europene, relateaza ZF. Eurocontrol (Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Europene) estimeaza ca pana in iunie…

- ”Inca speram ca 2021 va fi anul redresarii, dar in doua faze, prima fiind inca afectata de un nivel extrem de ridicat de inceetitudini”, a afirmat luni Lagarde, la o discutie moderata de CNBC in cadrul summitului Agenda Davos a Forumului Economic Mondial, care a debutat online, luni, din cauza pandemiei.…

- Statul brazilian Sao Paulo a anuntat vineri inchiderea barurilor si restaurantelor la orele 20.00 in cursul saptamanii si pe toata durata weekendului, pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus care omoara o persoana la fiecare 6 minute, relateaza AFP, citata de G4Media.ro. Masurile vor intra…

- Germania va anunta astazi noi restrictii pentru controlul Pandemiei Covid-19, dar guvernul regional al Bavariei a impus obligatia purtarii mastilor de protectie de tip FFP2 in mijloacele de transport in comun – incepand de luni –considerand ca masca de protectie obisnuita nu mai este suficienta.

- Mai multe spitale din Polonia au raportat luni ca au suspendat vaccinarile dupa ce nu au primit dozele programate, a relatat agentia PAP, potrivit dpa. Spitale din Cracovia, Leszno si Plock se numara printre cele care au anuntat ca suspenda inocularile, scrie agerpres.ro. Citește și: Patru…

- Scolile primare si gradinitele s-au redeschis luni, in Grecia, la doua luni de la inchiderea acestora din cauza pandemiei de COVID-19. Insa lockdown-ul impus pe 7 noiembrie va continua pana cel putin pe 18 ianuarie, a anuntat guvernul elen, citat de AFP.

- Soferii care circula pe Autostrada Soarelui sunt avertizati sa reduca viteza la tranzitarea podului Sulimanu, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 51, din cauza unor degradari ale asfaltului