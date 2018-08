Stiri pe aceeasi tema

- A baut de Sf. Maria pana nu a mai știut de el și ca nu are nici permis de conducere. Un tanar din Puiești a pus in alerta Poliția din Rm. Sarat dupa ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii. S-a intamplat in dimineata zilei de 16 august, in jurul orei 07.00. Modul in […] Articolul Cum a fost prins…

- Cozi de 15 kilometri la ieșirea din țara. Soferii asteapta aproape trei ore pentru control Soferii asteapta aproape trei ore pentru a li se verifica documentele, sambata, la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad. Pe sensul de iesire din tara pentru masini s-au format coloane pe…

- Soferii asteapta aproape trei ore pentru a li se verifica documentele, sambata, la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, pe sensul de iesire din tara pentru masini formandu-se coloane pe mai multi kilometri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a trimis la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și șapte Subofițeri. De asemenea, se mai intervine și cu buldoexcavatoare. Incendiul a izbucnit in cursul acestei nopți. Groapa de gunoi aparține ASA ECOLOGIC (FCC…

- Traficul rutier pe Autostrada Bucuresti-Constanta este oprit la kilometrul 185 (localitatea Ciocarlia), pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a luat foc (defectiune tehnica), informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Nu sunt victime si se…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a anuntat ca incepand de luni a fost blocata circulatia rutiera pe Autostrada A6, pe sensul de mers Lugoj – nod rutier Balint (A1). Inchiderea circulatiei s-a facut pentru executarea unor lucrari de reparatii si intretinere in perioada de garantie, dupa…

- Punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria s-au aglomerat, in ultimele zile, atat pentru ca multi romani care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina in vacante acasa, cat si pentru ca mii de persoane aflate in tara pleaca in excursii in strainatate.

- Duminica, 1 iulie, tinerii ALDE Arad s-au intalnit la Nadlac cu ocazia celui de-al doilea turneu de fotbal in scop caritabil „Impreuna pentru o fapta buna”. La startul competiției s-au inscris 16 echipe, formate din membrii si simpatizanți ALDE din diferite zone ale județului, care au dorit sa contribuie…