Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale vor fi mai mici in acest an cu circa 30% fata de 2019, din cauza restrictiilor impuse de criza generata de noul coronavirus, iar preturile vor fi similare cu cele de anul trecut, desi costurile de productie s-au majorat in 2020, sustine presedintele…

- Luni dimineata a fost introdusa o noua masura in piețele din Oradea, pentru prevenirea extinderii infectiei cu noul coronavirus. Comerciantii si cumparatorii din pietele oradene sunt testati cu termometrul la intrare.

- Vanzarile inregistrate in magazinele de produse alimentare din Marea Britanie au atins un record istoric de 10,8 miliarde lire sterline (13,3 miliarde dolari) in luna martie, pe masura ce britanicii s-au grabit sa isi faca stocuri de produse inainte de intrarea in vigoare a masurilor de izolare destinate…

- Guvernul elvetian a introdus miercuri rationalizarea unora dintre cele mai populare medicamente analgezice si antipiretice, in ideea de a evita achizitiile de panica pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.Conform noilor restrictii, fiecare persoana va putea sa cumpere doar un…

- Bursa de pe Wall Street a inregistrat luni cea mai mare scadere zilnica care a avut loc dupa criza financiara mondiala din 2008, pe fondurilor temerilor de recesiune provocate de prabusirea preturilor petrolului si extinderea epidemiei de coronavirus. Toti cei trei indici americani importanti…

- Vanzarile de flori vor aduce importatorilor si florariilor din Romania o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro (circa 100 de milioane de lei), in perioada 1 - 8 martie, arata estimarile unei companii de consultanta. Analiza de specialitate indica vanzari de peste 2,28 de milioane…

- Europenii incep sa devina tot mai atrași de mașinile cu emisii reduse de CO2. Exemplul Norvegia este deja bine cunoscut, mașinile electrice avand acolo o proporție mai mare de jumatate din totalul vanzarilor in ultimii ani. Cehia atrage atenția in acest debut de an, cu vanzari de 619 unitați in dreptul…

- Profitul net al OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a scazut anul trecut cu 11%, la 3,635 miliarde lei, de la 4,078 miliarde lei in 2018, in timp ce vanzarile au crescut cu 13%, la 25,48 miliarde lei, de la 22,52 miliarde lei in anul anterior, potrivit rezultatelor transmise…