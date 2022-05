Cozi mari la ieșirea din România prin Giurgiu din cauza unui protest spontan al șoferilor din Ruse Traficul auto la iesirea din tara prin PTF Giurgiu este ingreunat, marti, de un protest spontan organizat in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse, Bulgaria. „Astazi, incepand cu ora 09:30, pe teritoriul Bulgariei, in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse a inceput un protest spontan. In prezent, manifestantii obstructioneaza traficul auto […] The post Cozi mari la ieșirea din Romania prin Giurgiu din cauza unui protest spontan al șoferilor din Ruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

