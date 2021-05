Stiri pe aceeasi tema

- Paștele Blajinilor sarbatorit in pandemie. Dupa ce autoritatile municipale din Chisinau au permis accesul in cimitire de Blajini, locuitorii capitalei au dat buzna de la primele ore ale diminetii. Totuși cetațenii care au venit sa viziteze mormintele celor dragi trebuie sa respecte un șir de restricții,…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Incidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de 27 aprilie, iar polițiștii au fost alertați de catre angajatul companiei de microcreditare, amplasata pe strada Mitropolitul Varlam. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser…

- Procedura de vot online a proiectelor eligibile spre finanțare din fondul Bugetului Civil 2021 s-a incheiat. Astfel, 8 proiecte supuse votului vor fi implementate de catre subdiviziunile structurale ale Primariei municipiului Chișinau, pana la sfarșitul anului curent, susțin reprezentanții Primariei.

- Primaria municipiului Chișinau solicita opinia cetațenilor privind construcția unui obiectiv multifuncțional cu parcare auto multietajata și spații comerciale amplasat pe str. Mitropolit Varlaam, 63, de pe teritoriul I.M. „Piața Centrala". Proiectul prevede utilizarea raționala a teritoriului administrat…

- Un pui de ZEBRA s-a nascut la Gradina Zoologica din capitala.Animalul de gen feminin a venit pe lume saptamana aceasta, fiind al optulea mamifer din aceasta specie, care traieste la menajeria din municipiul Chisinau.

- Cabinetele radiologice a policlinicilor din Chișinau vor activa și in zilele de weekend. Asta dupa ce primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat responsabililor municipali pe domeniul sanatatii sa emita un ordin in acest sens.

- In contextul in care situația epidemiologica din municipiul Chișinau este la un nivel de gravitate sporita, Direcția Generala Asistența Sociala și Sanatate a CMC impreuna cu Primaria municipiului Chișinau au elaborat un ghid ce conține mai mulți pași, pe care trebuie sa-i urmeze persoanele care au simptome…

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a solicitat opinia Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului privind aplicarea negocierilor directe cu companiile ofertanți de autobuze.