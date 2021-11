Stiri pe aceeasi tema

- Cei care nu dețin un certificat verde – de vaccinare anti-COVID sau care sa ateste ca au trecut prin boala – nu mai au voie sa intre in restaurante și cafenele, iar asta a provocat nemulțumiri care se vad in localurile tot mai goale. De multe ori, furia celor trimiși acasa se varsa pe ospatari sau pe…

- Instituțiile publice și magazinele din Alba Iulia, in care accesul este condiționat de certificatul verde. Ce spune legea Certificatul verde COVID a devenit obligatoriu, oficial, pentru majoritatea activitaților, incepand de luni, 25 octombrie, cand au intrat in vigoare noi restricții. In aceste condiții,…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a admis indirect ca autoritațile nu au prevazut situațiile in care persoanele nevaccinate doresc sa se imunizeze intrand in centrele de vaccinare din mall-uri. „O sa vedem care va fi soluția”, a spus Arafat, care a subliniat ca „intrarea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi, ca a discutat cu premierul interimar Florin Citu dupa ce acesta a spus ca ar trebui implementat certificatul verde si in magazine si a precizat ca afirmatia sa nu se refera la cele esentiale.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi, ca a discutat cu premierul interimar Florin Citu dupa ce acesta a spus ca ar trebui implementat certificatul verde si in magazine. Arafat a precizat ca afirmatia premierului nu se refera la cele esentiale.

- Miercuri a fulguit din nou pe Postavaru, iar in Poiana Brașov pregatirile pentru noul sezon de iarna sunt pe ultima suta de metri. Pe creste, stratul de zapada prevestește o iarna timpurie,informeaza Rador. Pe domeniul schiabil Poiana Brașov se muncește pe tot parcursul anului, nu numai in…

- "La mall se intra doar cu certificatul verde" sau "La mall mai pot merge doar vaccinații" este o informație falsa, care s-a "rostogolit" in mediul online, in special pe rețelele de socializare, dupa ce tot mai multe localitați, inclusiv Suceava, au intrat ...

- Masura se va aplica din data de 3 octombrie și vizeaza toți profesorii din Israel care nu pot prezenta asa-numitul certificat verde digital si care nici nu vor sa fie testati pentru COVID-19, a informat Agerpres , care citeaza DPA. Totodata, cadrelor didactice nu li se va permite sa tina cursuri online…