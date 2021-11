Cozi la vaccinare antiCovid în Ungaria Cozi s-au format luni în fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze împotriva COVID-19, în conditiile în care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se înregistreze în prealabil, pe fondul cresterii numarului de contaminari, informeaza Reuters citata de Agerpres.



Europa a devenit din nou epicentrul pandemiei, aici fiind înregistrate jumatate din numarul de cazuri si de decese cauzate la nivel mondial de COVID-19, iar protestele care au avut loc la sfârsitul saptamânii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

