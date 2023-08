Stiri pe aceeasi tema

- Politia regionala din Catalonia- regiune autonoma a Spaniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice- a arestat doi presupusi autori ai unui jaf pe aeroportul din Barcelona, care au sustras de la o familie de turisti rusi o geanta cu bijuterii si ceasuri de lux evaluate la peste 8,5…

- Poliția din orașul Burbank, statul California, a fost chemata pentru o situație mai puțin obișnuita: un urs se racorea in jacuzzi-ul unei case, in timpul unui val de caldura, scrie CNN. Un apel primit vineri dupa-amiaza de poliția din Burbank anunța prezența unui urs in zona Paseo Redondo. La sosirea…

- Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II este aglomerat, joi, pe sensul de iesire din tara, unde sute de masini stau in coloana pe autostrada, iar timpul de asteptare pentru trecere este de minimum 80 de minute. Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului la frontiere, de pe site-ul Politiei…

- Sapte persoane au fost ranite marti dupa ce o masina a intrat in trecatori, iar apoi, atacatorul, despre care se crede ca este un palestinian din Cisiordania ocupata, a iesit din vehicul si a injunghiat cateva persoane. Politia israeliana a calificat incidentul drept terorist si a precizat ca autorul…

- Salvamontiștii au intervenit, luni seara, pentru recuperarea cadavrului unui barbat care a cazut in prapastie, la Cota 1400. ”Salvamont Sinaia și Salvamont Prahova au intervenit in aceasta seara pentru recuperarea trupului unei persoane cazute dintr-un punct de belvedere, situat in apropierea Cotei…

- Probele de competențe la Bacalaureat 2023, care ar trebui sa inceapa luni, ar putea fi suspendate și echivalate cu notele obținute de elevii de clasa a XII-a in timpul liceului, daca greva se va prelungi, a declarat, marți, la Europa FM, ministrul Educației, Ligia Deca. „Putem echivala probele de competențe…

- Camioanele asteapta, sambata, 500 de minute pentru iesirea din tara, la Siret si 480 de minute pentru intrarea in tara, la Negru Voda. Traficul autoturismelor prin punctele de trecere a frontierei este destul de lejer, anunta Politia de Frontiera. Potrivit aplicatiei „Trafic online” a Politiei de Frontiera,…

- Explozie la o nava a Poliției de Frontiera din Drobeta Turnu Severin. Trei persoane au ajuns la spital cu arsuri pe mai multe suprafețe de pe corp. Explozia a avut loc miercuri dimineața, pe o barca aparținand Poliției de Frontiera din Drobeta Turnu Severin. Din primele informații, explozia s-a produs…