Stiri pe aceeasi tema

- Benzinariile din Romania au fost luate cu asalt miercuri seara, 9 martie, dupa ce pe retelele sociale a circulat un zvon ca preturile vor exploda. O situatie din Lugoj, judetul Timis, arata pentru ce economie sunt dispusi unii sa stea la coada la benzinarie.

- Benzinariile din București si din alte orașe au fost luate cu asalt de șoferi ieri seara, in urma propagarii unui zvon potrivit caruia carburanții urmau sa se scumpeasca la 11 lei pe litru in cursul nopții.

- Carburantii se comercializeaza cu preturi cuprinse intre 7,43 si 9,59 lei, in aceasta dimineața, in Capitala, dupa ce aseara soferii au format cozi imense in benzinarii de teama scumpirilor.

- Benzinariile din Oradea si din mai multe localitati din Bihor au fost luate cu asalt, miercuri, dupa ce pretul combustibilului a crescut pe fondul conflictului din Ucraina. Patronul benzinariei din Beius, partener MOL, care a vandut, miercuri, atat benzina cat si motorina cu 11 lei, deocamdata un record…

- Prețurile carburanților, joi dimineața: Mai multe benzinarii au spart pragul de 8 lei per litru de benzina Prețurile carburanților, joi dimineața: Mai multe benzinarii au spart pragul de 8 lei per litru de benzina Benzinariile din București vand carburanți, joi dimineața, cu circa 7,5-8,5 lei litrul…

- Cozi la benzinariile din țara: Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la stațiile de alimentare cu carburant Cozi la benzinariile din țara: Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la stațiile de alimentare cu carburant Controale „ample” au fost…

- Zeci de soferi din Argeș au luat cu asalt benzinariile din județ dupa ce s-a raspandit zvonul ca incepand de maine, prețul carburantilor va atinge pragul de 10 lei pe litru. Gandul ca pretul carburantilor ar putea exploda, i-a impins pe zeci de soferi spre benzinarii. Asa se face ca,la aceasta ora,…

- Alimentarea masinii devine o povara financiara tot mai grea pentru soferi. Dovada sunt preturile practicate la unele statii de alimentare din Iasi. Miercuri seara, 9 februarie, litrul de benzina se vindea cu 7,58 de lei litrul, iar motorina cu 7,38 lei litrul. Variantele mai "ieftine" erau de 6,93 de…