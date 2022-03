Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca „Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii”. „Am avut astazi intalniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurari ca exista stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrarile…

- ”Nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi in Romania. Tara noastra are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant. Guvernul Romaniei nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula”,…

- Prim ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, iar "Guvernul nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula", potrivit purtatorului de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru."Nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi…

- Panica printre șoferii din Romania. O gluma pe Facebook a creat o adevarata nebunie in randul șoferilor care s-au inghesuit la stațiile de alimentare cu carburanți, astazi. Sute de șoferi s-au așezat la cozi de kilometri intregi pentru a reuși sa alimenteze cu benzina sau motorina la aproape 8 lei litrul,…

- ”Dumneavoastra, presa sunteți de vina! Dați intruna știri cu scumpirea benzinei, lumea intra in panica...uitați-va ce e acum la noi la pompa”, spune angajatul unei benzinarii Petrom. Benzina cu cifra octanica de 95, care in week-end se vindea la 7 lei, acum e 7,50 lei litrul, iar oamenii striga sa se…

- Criza economica afecteaza grav Romania! Prețul de la benzinaria Mol din Beiuș, județul Bihor, a urcat cu 2,10 lei in doar cateva minute și a ajuns la 11,10 lei / litru. Participanții la trafic au realizat imagini cu noul preț, transmite bihon.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Din ce mai multe nereguli sunt gasite in supermarketurile din Romania. Cele mai recente inspecții ANPC, cel puțin in Capitala, au scos la iveala extrem de multe probleme. Ieri, inspectorii ANP au facut inspecții in cel puțin 7 magazine ale aceluiași retailer, Profi. Aici au fost gasite nereguli, ulterior…

- In premiera, in Romania vor fi introduse brațarile electronice pentru supravegherea agresorilor. Din luna martie, aproximativ 1.000 de dispozitive devin funcționale. Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse Gabriela Firea a precizat ca in acest an, aproape o mie de bratari electronice…