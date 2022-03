Cozi kilometrice la benzinării! Benzina a ajuns la 11 lei. Reacția ministrului Energiei – FOTO/VIDEO S-au format cozi kilometrice miercuri seara la multe benzinarii din țara, dupa ce mai multe stații au urcat prețul la peste 11 lei pentru un litru de benzina. Romanii s-au speriat ca se va termina benzina, reacționand ca pe vremea comunismului. Totul se pare ca a pornit de la o fotografie care a circulat in […] The post Cozi kilometrice la benzinarii! Benzina a ajuns la 11 lei. Reacția ministrului Energiei - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu spune, printr o postare pe pagina sa de Facebook, ca Romania nu are nicio deficienta in ceea ce priveste aprovizionarea cu carburnati in benzinarii. De asemenea, el a indemnat romanii sa nu intre in panica, reiterand ca exista suficiente stocuri pentru a asigura necesarul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a precizat ca Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Reactia oficialului a venit dupa ce s-au format cozi la benzinarii, miercuri, romanii dorind sa alimenteze, pe fondul ingrijorarilor privind cresterea pretului la combustibili…

- Sunt cozi kilometrice la multe benzinarii din țara, dupa ce mai multe stații au urcat prețul la peste 11 lei pentru un litru de benzina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ce reacție a avut Dan Negru, dupa ce Mihai Bobonete, juratul de la Romanii au talent, a fost asaltat de un val de critici, dupa momentul concurentului Alexandru Pargaru de „purificare a energiilor”.Momentul lui Alexandru Pargaru la Romanii au talent i-a adus lui Mihai Bobonete critici, mulți internauți…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului energiei, Virgil Popescu, a picat, miercuri, la vot, in plenul Camerei Deputaților. Motiunea intitulata “Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul “saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei” a intrunit…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a demarat acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, in contextul creșterii facturilor. Potrivit ANRE , in cazul clientului casnic, daca in urma regularizarii suma platita de acesta in plus este…

- Clujeanul Marius Balo, torturat și incarcerat in China pentru un prejudiciu de 80 de dolari, nu a fost adus in țara din cauza „indolenței și nepasarii autoritaților romane”, și nu din cauza pandemiei, cum motiveaza ministrul Justiției Catalin Predoiu, afirma avocatul lui Balo.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o intalnire de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Florin Spataru, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, președintele ANRE, Dumitru Chirița, reprezentanți ai…