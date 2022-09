Rușii incearca prin toate mijloacele sa paraseasca țara pentru a nu fi trimiși in razboi impotriva Ucrainei. Miercuri, pe 21 septembrie, au fost inregistrate cozi mari la granița cu Mongolia. Acești cetațeni ai Federației Ruse nu au avut timp sa achiziționeze ravnitul bilet catre Istanbul, Erevan sau Tbilisi. In Kyakhta, la granița cu Mongolia, era […] The post Cozi kilometrice in vamile rusești: cei care nu au prins un bilet de avion, au ales sa plece cu mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .