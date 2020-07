Cozi kilometrice de TIR-uri la PTF Giurgiu, timpul de aşteptare este de 160 de minute TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de peste zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat aproape trei ore efectuarea controlului la frontiera.



"In ultimele 24 de ore s-au prezentat la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, un numar de 1.189 de camioane si 938 camioane pe sensul de intrare in tara. Timpul de asteptare este ridicat. Aceasta situatie este determinata de prezenta unui numar mare de mijloace de transport marfa la controlul de frontiera coroborat cu faptul ca autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autocamioanele care vor sa iasa din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza, astazi, o coada de aproximativ cinci kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti- Giurgiu, timpul de asteptare fiind de 50 de minute. „Numarul mare de autocamioane sosite la controlul de frontiera intr-un timp…

- Autocamioanele care vor sa iasa din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza, marti, o coada de aproximativ cinci kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti- Giurgiu, timpul de asteptare fiind de 50 de minute. "Numarul mare de autocamioane sosite la controlul de frontiera intr-un…

- Autocamioanele care vor sa iasa din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza, marti, o coada de aproximativ cinci kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti- Giurgiu, timpul de asteptare fiind de 50 de minute. "Numarul mare de autocamioane sosite la controlul de frontiera…

- Este din nou aglomeratie la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, din cauza anchetei epidemiologice efectuate la intrarea in tara, timpul de asteptare fiind de trei ore, pentru iesire se asteapta o ora. La Vama Bors timpul de asteptare este de 40 de minute pentru intrare si de 90 de minute pentru…

- La Vama Nadlac, unul dintre cele mai uzitate puncte de trecere catre și dinspre Vestul Europei, mașinile așteapta in coloane chiar și cate 8 ore, conform Poliției de Frontiera.In continuare se inregistreaza timpi mari de asteptare la intrarea in tara din Ungaria, atat prin PTF Nadlac, cat si la Nadlac…

- Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Autostrada a fost deschis, sambata, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera dintre Romania si Ungaria si pentru turisme. Pana acum, prin Nadlac II treceau doar camioanele. Intre timp, la PTF Nadlac timpul de asteptare a crescut la 360 de minute, potrivit…

- Cozile de masini se intind pe mai bine de 10 kilometri in Vama Nadlac, pe sensul de iesire din tara, la o zi dupa relaxarea conditiilor de carantina... The post Nebunie la Nadlac. Politia de Frontiera anunta ca sunt 300 de minute de asteptare la iesirea din Romania appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a spus ca dupa data de 15 mai, cand Romania va trece de la starea de urgenta la starea de alerta, calatorii cu metroul vor putea fi obligati sa poarte masca si ca timpii de asteptare a metroului pot urca pana la 12 minute."Avem 65 de trenuri. Am facut in asa fel…