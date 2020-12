Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…

- Aproximativ 50 de tari au suspendat sosirea calatorilor provenind din Regatul Unit, dupa descopeirea unei noi variante a noului coronavirus pe teritoriul britanic, relateaza AFP, potrivit news.ro.Restrictiile vizeaza uneori si alte tari in care a fost descoperita noua tulpina, precum Africa de Sud…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a declarat ca, in urmatorii doi ani, va avea loc o refacere economica graduala, dar inegala. OECD a mai spus ca performanta va fi diferita intre statele lumii, o treime din cresterea economica a anului 2021 fiind atribuita Chinei. De…

- Italia, Spania, Franta și Portugalia conduc in topul producatorilor de vin din UE. Germanii, olandezii și danezii consuma cel mai mult Productia de vin a Uniunii Europene (inclusiv vin spumant, porto si must) a fost de 15,8 miliarde litri in anul 2019, iar cei mai mari producatori au fost Italia, Spania,…

- Anul trecut, Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii Halloween-ului, potrivit Agerpres. Aproximativ 25.000…

- ”TransferGo, una dintre companiile de transfer de bani cu cea mai accelerata dezvoltare din lume, anunta astazi incheierea unui parteneriat cu Visa, liderul global in domeniul platilor digitale, pentru a oferi transferuri internationale de bani, in timp real, direct pe cardurile bancare ale destinatarilor.…

- Acest studiu pe scara larga din SUA, aflat in faza finala, este suspendat din 6 septembrie, dupa ce un participant la testarile clinice din Marea Britanie s-a imbolnavit de o boala inflamatorie rara a coloanei vertebrale, numita mielita transversa. Sursele au spus ca au fost informate ca studiul clinic…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 15 16 octombrie a.c., la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.Liderii europeni au discutat despre viitorul relatiei dintre Uniunea Europeana UE si Marea Britanie, schimbarile climatice, coordonarea la nivelul Uniunii in contextul…