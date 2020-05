Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile recomanda maramureșenilor sa ramana in locuințe și sa respecte regulile stabilite prin ordonanțele militare. Mai mult, in acest weekend, se va acționa cu efective marite atat pe șoselele din județ cat și in localitați, parcuri, zone montane, zone de agrement publice și private. Dan Buca,…

- Un roman care fura bunuri din caminele de batrani și din magazinele din Lombardia și Piemont a fost capturat in Germania, in baza unui mandat de arestare emis de autoritațile italiene, informeaza Ticino Notizie.Identificat drept G. V. A., romanul are 27 de ani și a fost prins in urma unui control de…

- Politistii si jandarmii din Brasov au intervenit, duminica, in municipiul Sacele, unde s-a iscat un conflict intre mai multe persoane. Oamenii legii fac cercetari pentru a vedea de la ce a pornit scandalul, potrivit news.ro.”La data de 19 aprilie 2020, in jurul orei 15.30, Inspectoratul de…

- Dosar penal pentru instigare publica Foto: Arhiva. Politistii din orasul Borsa, judetul Maramures, i-au întocmit dosar penal unui cetatean care într-o postare pe Facebook i-a încurajat pe credinciosi sa participe, duminica viitoare, la Slujba de Înviere. Politia…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un cap tractor marca DAF, in valoare de 9.000 euro, cautat de autoritatile din Bulgaria. Ieri, in jurul orei 13.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II - Csanapalota, s-a prezentat…

- Pe raza Municipiului Baia Mare intervin mai multe echipaje mixte formate din politisti locali si asistenti sociali care au misiunea de a gasi oameni fara adapost. Acestia sunt dusi la Azilul de Noapte, care are o capacitate de 60 de locuri. Fiind stare de urgenta la nivel national, persoanele care ajung…

- Tragedie, ieri, intr-o familie din localitatea Apața. Doi gemeni, de doua luni și jumatate, au murit. Aceștia fusesera internați la Spitalul de Pediatrie pana pe 11 februarie, cand au fost externați. Starea de sanatate a celor doi s-a inrautațit brusc, iar ieri dimineața, unul dintre micuți a decedat…

- CARAS-SEVERIN – Autoritatile de frontiera carasene au reusit sa prinda sapte cetateni straini, veniti din Siria, Yemen si Egipt, in timp ce acestia treceau ilegal frontiera peste fluviul Dunarea, cu o barca. Totul s-a intamplat vineri, 7 februarie, in jurul orei 2.30, cand politistii de frontiera din…