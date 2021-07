Craiovenii s-au imbulzit in ultimele zile sa depuna la Directia de Impozite si Taxe declaratiile pentru taxa speciala de salubrizare. Oamenii au mers fizic la sediul DIT formand cozi de zeci de persoane in fata sediului din Piata Centrala. Desi ieri a fost cod portocaliu de canicula, zeci de persoane au fost tinute la usa Directiei in arsita soarelui. Despre taxa speciala de salubrizare s-a tot discutat in ultima perioada in Craiova. Schimbarea operatorului de salubritate din oras inseamna si plata unei noi taxe care de aceasta data nu se va plati catre operator ci catre primarie. Prin urmare,…