- Sute de benzinarii din Ungaria au ramas fara carburanti de cateva zile, ceea ce, potrivit presei, situatie provocata de masurile Guvernului ultranationalist, precum plafonul de pret introdus in 2021, precum si de razboiul din Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Economiile din estul Uniunii Europene au inregistrat o incetinire in trimestrul al treilea al anului, principalii „vinovați” fiind inflația, creșterea costurilor la energie și inasprirea politicii monetare de catre bancile centrale, scrie Naftemporiki, citata de Rador. Produsul intern brut al Poloniei,…

- Asociația Mediater, prin care partidul FIDESZ din Ungaria, condus de premierul Viktor Orban, controleaza mare parte a presei de limba maghiara din Romania, concediaza doua treimi dintre jurnaliștii care lucreaza la ziarele sale.

- Uniunea Sindicatelor din Ungaria (MASZSZ) si Forumul de Cooperare a Sindicatelor (SZEF) au adresat premierului ungar, Viktor Orban, o scrisoare deschisa in care se plang de criza mijloacelor de trai. Organizatiile sindicale au formulat propuneri si cer guvernului sa ia masuri cat mai curand posibil.…

- "Curtea Suprema l-a declarat pe inculpat vinovat (...) de spionaj impotriva institutiilor Uniunii Europene", se arata in decizia consultata de agentia de presa franceza AFP și citata de Agerpres.Bela Kovacs este acuzat, astfel, ca a lucrat "pentru interesele Rusiei si (pentru) a slabi politica UE" in…

- Ungaria va ramane fara fondurile de peste 5 miliarde de euro din PNRR, dar și fara circa 70% din principalele programe finanțate cu fonduri UE in exercițiul bugetar 2021-2027, transmite ziarul austriac Die Presse . Decizia ar urma sa fie anunțata de comisarul european pentru buget, austriacul Johannes…

- Jurnaliștii maghiari au remarcat ieșirea lui Gigi Becali și au caracterizat-o ca fiind agresiva și xenofoba.„A fost vorba despre fotbal. Eu nu mai sunt in politica și nu mai pot face declarații despre anumiți lideri politici. Am gasit momentul in timpul conferinței de presa la fotbal sa mai glumesc…

