Cozi de mașini pe câțiva kilometri la vama Nădlac 2 Mii de romani stabiliti in strainatate se intorc la serviciu, dupa ce au petrecut sarbatorile de iarna alaturi de cei dragi. La plecare, insa, rabdarea le este pusa la incercare, din cauza aglomeratiei. In vama Nadlac 2, nimeni nu a stat, sambata, mai putin de o jumatate de ora la coada. Unii au asteptat chiar si 4 ceasuri. Au fost deschise șapte artere, pe sensul de iesire din țara. Si toate au funcționat la capacitate maxima. Timpul de așteptare a fost de aproximativ 90 de minute Coada de mașini s-a intins pe cațiva kilometri. Timpul de așteptare a fost de aproximativ 90 de minute, insa sutele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

