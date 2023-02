Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Targu-Jiu fug din oraș, dupa cutremurul de 5,7 pe scara Richter produs marți, 14 februarie 2023, al doilea in ultimele doua zile. Autoritațile au facut un bilanț prvizoriu in urma evaluarii pagubelor.

- Cum s-a simțit cutremurul de marți in Alba: „Cu apa și sapun inca pe mine, m-am imbracat cat de repede și m-am indreptat spre casa scarii” Cum s-a simțit cutremurul de marți in Alba: „Cu apa și sapun inca pe mine, m-am imbracat cat de repede și m-am indreptat spre casa scarii” In dupa amiaza zilei de…

- Pompierii, jandarmii și salvatorii montani din Alba in alerta, dupa emiterea codului roșu de vreme rea. Ce masuri iau autoritațile Autoritațile din Alba sunt in alerta dupa ce la nivelul zonei montane a județului a fost emisa o avertizare meteo de tipul Cod Roșu de vreme rea. Este vorba despre o avertizare…

- Se fac eforturi pentru gasirea a peste 30 de persoane date disparute dupa scufundarea unei nave care avea peste 100 de oameni la bord. O nava de razboi a Marinei Regale Thailandeze s-a scufundat, in condiții de vreme severa, in Golful Thailandei, iar 33 de persoane sunt date disparute, potrivit CNN.…

- Cutremurul a avut loc imediat dupa pranz, la aproximativ 30 de kilometri de coasta regiunii Hualien, la o adancime mica, de sase kilometri.Institutul American de Geofizica US Geological Survey (USGC) a raportat, la randul sau, o magnitudine mai mica de 5,9 si o adancime de 12 kilometri.Nu au fost raportate…

- Un carambol in care au fost implicate 15 mașini și o ambulanța a avut loc, in urma cu cateva momente, la ieșire din Brașov. 15 autoturisme și o ambulanța au fost implicate intr-un carambol, la ieșire din Brașov. De vina pentru acest accident in lanț nu ar fi fost viteza șoferilor, pentru ca circulau…

- Un hoț de mașini palestinian a trecut duminica printr-un punct de control in drum spre principalul aeroport din Israel, a anunțat poliția, declanșand o alerta de securitate pana cand a fost prins. Autoritațile au spus ca acesta s-a ratacit, nu o tentativa de atac. Fii la curent cu cele mai…

- Peste zece mașini au fost avariate, dupa ce s-au lovit din cauza ghețușului, la ieșirea din Stauceni. In urma impactului, in zona s-au format ambuteiaje. Nu se cunoaște deocamdata daca sint vicime. Poliția informeaza șoferii ca, la aceasta ora, pe tot teritoriul țarii, carosabilul este umed, iar pe…