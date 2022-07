Cozi de mașini la frontiera cu Ungaria şi Bulgaria, unde se așteaptă și două ore Cozi de masini s-au format in mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ungaria si Bulgaria, atat la iesirea, cat si la intrarea in Romania, unde se asteapta si doua ore. Cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei este Nadlac II. Potrivit datelor furnizate, sambata, de Politia de Frontiera, citate de News.ro, in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un trafic crescut in punctele de trecere a frontierei, in special la granita cu Ungaria si Bulgaria, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei este Nadlac II. Prin acest punct… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

