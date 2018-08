Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de frontiera va recomanda se evitați punctul Nadlac II daca vreți sa ieșiți din țara, duminica, pentru ca aici s-au format coloane mari de mașini. Pe cele șase artere de control deschise doar pe ieșire se aștepta pana la doua ore și jumatate pentru controlul documentelor. Cel puțin asta…

- O coloana de mașini care se intinde pe zece kilometri s-a format la punctul de trecere a frontierei Nadlac II. Sute de autoturisme așteapta pana la doua ore și jumatate pentru a patrunde in Romania, informeaza Banatulazi.ro.

- Sute de autoturisme asteapta in jur de doua ore si jumatate pe autostrada pan-europeana pentru a intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, formandu-se o coloana de aproximativ zece kilometri pe teritoriul Ungariei. Autoritatile recomanda evitarea acestui punct de control,…

- Punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria s-au aglomerat, in ultimele zile, atat pentru ca multi romani care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina in vacante acasa, cat si pentru ca mii de persoane aflate in tara pleaca in excursii in strainatate.

- Autostrada A6, care face legatura intre șoseaua de centura a municipiului Lugoj și autostrada A1, a fost inchisa, luni dimineața, pe sensul de mers Lugoj – nod rutier Balinț (A1), pentru executarea unor lucrari de reparații și intreținere in perioada de garanție. Șoferii care circula pe ruta…

- Politistii din Blaj au depistat in trafic, marti, masini cu ITP expirat. Soferii au fost amendati, iar oamenii legii au retinut certificatele si numerele de inmatriculare ale autovehiculelor. La data de 24 iulie, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman…

- Doua mașini cu hidrogen, cu o autonomie peste 500 de kilometri, care consuma de 10 euro la 100 de kilometri și care au zero emisii nocive, ci elimina doar apa ce poate fi consumata, au fost prezentate, ieri, in centrul Timișoarei. Cele doua vehicule electrice cu pile de combustie și hidrogen au fost…

- Potrivit Politiei de Frontiera, ca urmare a faptului ca pe teritoriul Ungariei, traficul pentru vehiculele de transport marfa a fost restrictionat pana luni seara la ora 23.00, in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei pe sensul…