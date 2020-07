COZI de kilometri la Frontiera Giurgiu-Ruse TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de peste zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat aproape trei ore efectuarea controlului la... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de peste zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat aproape trei ore efectuarea controlului la frontiera. "In ultimele 24 de ore s-au prezentat la iesirea…

- Autocamioanele care vor sa iasa din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza, astazi, o coada de aproximativ cinci kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti- Giurgiu, timpul de asteptare fiind de 50 de minute. „Numarul mare de autocamioane sosite la controlul de frontiera intr-un timp…

- Autocamioanele care vor sa iasa din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza, marti, o coada de aproximativ cinci kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti- Giurgiu, timpul de asteptare fiind de 50 de minute. "Numarul mare de autocamioane sosite la controlul de frontiera intr-un…

- Autocamioanele care vor sa iasa din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza, marti, o coada de aproximativ cinci kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti- Giurgiu, timpul de asteptare fiind de 50 de minute. "Numarul mare de autocamioane sosite la controlul de frontiera…

- Situația pe drumul Ruse-Silistra este neschimbata dupa cinci zile, coloana de masini fiind tot de 15 kilometri. Unul dintre motive este reprezentat de deschiderea granitelor cu Turcia, Grecia si Romania. Un alt motiv este si incercarea transportatorilor de a recupera cat mai rapid pierderile pe care…

- Vama Giurgiu: Coloana de tiruri de sapte kilometri la intrarea in Romania Podul Giurgiu-Ruse. Foto: Arhiva Petruț Hîrțescu. O coloana de tiruri care se întinde pe aproximativ sapte kilometri s-a format la intrarea în România, dinspre Bulgaria, spre Punctul de Trecere…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anunțat semnarea contractului de finanțare din fonduri europene pentru un proiect cu valoarea totala de aproape 9 milioane de euro, implementat in parteneriat cu Agenția pentru Infrastructura Rutiera din Bulgaria, proiect care, pentru partea…

- Bulgaria a inregistrat in ultimele 24 de ore 19 noi cazuri de COVID-19 si un deces. In acest timp, in Romania sunt 344 de cazuri si 12 decese. Cu o populatie de aproape trei ori mai mica decat Romania, Bulgaria are pana acum 541 de cazuri, iar Romania 4761.