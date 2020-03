Stiri pe aceeasi tema

- Cat privește situația imbolnavirilor cu coronavirus la noi in țara, oficialul din MS a afirmat ca starea persoanelor confirmate cu acest virus este favorabila, menționand ca o singura persoana a trecut prin Terapie Intensiva. “In Romania au fost diagnosticate 6 cazuri de infecție cu coronavirus. La…

- Un batran de 71 de ani, din Pascani, este al saselea roman depistat cu coronavirus. Primele informatii de la fata locului arata ca batranul a revenit de curand de la Milano, din Italia, si a dezvoltat simptome similare celor de imbolnavire cu coronavirus, inclusiv febra. Urmeaza sa ajunga in carantina…

- Frica de coronavirus ține blocat un proiect de doua milioane de euro la Targu Jiu! Este vorba despre contractul pentru reabilitarea strazii care unește capodoperele lui Brancuși, si care a fost deja atribuit unei firme din Italia.

- Autoritatile au confirmat marti seara primul caz de coronavirus in landul Baden-Wuerttemberg, sudul Germaniei, dupa ce un un barbat in varsta de 25 de ani care a fost recent la Milano a fost testat pozitiv, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat, Ministerul Sanatatii din land…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.

- Duminica seara, abia intoarsa din Italia cu autocarul, o romanca a acuzat stari de rau si a devenit suspecta de coronavirus. Femeia a fost preluata de echipajele de salvare cu capsula speciala. Acum avem primele concluzii ale autoritatilor! Are sau nu coronavirus?