- Cine a spus ca in Romania nu ai cum sa te plictisesti, bine a grait. La rubrica „gafa zilei”, luni bifeaza Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale si parlamentar de Sibiu, care, s-a gandit, pe la orele pranzului, sa-i faca o urare baronului Samuel von Brukenthal, decedat acum 218 ani.…

- Un iranian a vrut sa traverseze Dunarea inot din Bulgaria in Romania cu ajutorul unui colac. Cand puterile l-au parasit și era pe punctul sa se inece a fost salvat de polițiștii de frontiera din Giurgiu care i-au auzit strigatele de ajutor. In momentul in care omul a fost auzit strigand dupa ajutor…

- Malta a inclus Romania, alaturi de alte state, in zona roșie și solicita romanilor, la intrare, dovada vaccinarii, in caz contrar urmand sa stea in carantina timp de 14 zile. Malta intenționa inițial sa-și inchida frontierele pentru persoanele nevaccinate, insa a renunțat la aceasta masura cu cateva…

- Marile noutați ale proiectului “Romania educata”, la care ține atit de mult președintele Klaus Iohannis, sunt, de fapt, o intoarcere in timp, in vremurile in care dadeai examen sa intri la un anume liceu, și chiar daca aveai o medie buna, dar nu intrai pe locurile scoase, ajungeai la un liceu industrial…

- Paritida Franța-Elveția, ultima gazduita de Romania pe Arena Naționala va avea loc in seara acesata de la ora 22.00. Conducerea Metroului bucureștean a decis sa prelungeasca programul cu doua ore pentru cei care vor asista la partida de pe stadion. Trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele…

- Prefectura Mehedinti a anuntat ca restrictiile de intrare in Serbia au fost ridicate pentru cetatenii romani care dețin adeverinta de vaccinare impotriva COVID-19. Astfel, cetațenii romani care dețin un certificat de vaccinare impotriva COVID – 19 eliberat de autoritațile competente din Romania pot…

- Mari companii tehnologice și IMM-uri specializate carora li se alatura profesori și cercetatori de la marile universitați tehnice pun pe masa Guvernului un proiect inedit prin care Romania sa devina producator de cipuri și componente microelectronice pentru tehnologii avansate. Inițiatorii proiectului…

- Comisia Europeana urmarește cu mare atenție ancheta ce se deruleaza in Romania dupa uciderea ursului Arthur, cu atat mai mult, cu cat anul trecut Romania a primit oficial un avertisment de a-și pune la punct planurile de conservare privind ariile protejate. „Am incredere ca autoritațile romane investigheaza…