Industria de morarit și panificatie este sectorul cel mai afectat din industria alimentara de majorarea preturilor la energie, gaze si materie prima, care au avut ca efect scumpiri semnificative la faina si paine, in ultima vreme, și care, dupa toate premisele, este foarte posibil sa mai creasca in contextul actual. Chiar daca recunoaște ca prețul la faina aproape ca s-a dublat, ministrul Agriculturii nu crede ca la covrig, “mancarea saracului”, cum ii mai zic mulți, prețul poate sa ajunga la 2,5 lei, in acest an, fața de 2 lei, cat este acum, la multe patiserii. Adica, cam cat o franzela, despre…