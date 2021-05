Covor de flori așternut de natură Natura a așternut covoare de flori. Mii de flori care mai de care mai colorate infrumusețeaza pașunile din județ. Verdele crud al ierbii, alaturi de culorile florilor vestesc faptul ca primavara și-a intrat in drepturi. Dupa cateva zile mohorate, razele soarelui au incalzit pamantul astfel ca florile au inceput sa infloreasca. Cei care au profitat de mini-vacanța de Paște și au ieșit la aer curat au avut ocazia de a vedea cum florile alcatuiesc un covor colorat natural. In Straja, mii de brandușe au ieșit la lumina sub razele calde ale soarelui. In munte, inca este un strat de zapada… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea an consecutiv in care dupa sarbatorile Pascale momarlanii din Valea Jiului nu vor mai intinde tradiționalele mese in curtea bisericilor. Nedeile de dupa Paște nu vor avea loc nici anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus. nedeile momarlanești au o tradiție de sute de ani, fiind…

- Dupa ce, la mijlocul saptamanii trecute, din cauza ninsorii abundente, programul Luna curațeniei a fost suspendat, de astazi activitatea de salubrizare din interiorul cartierelor a fost reluata. Zilnic, 240 de angajați ai operatorului de salubrizare curața rigolele, matura strazile și trotuarele, grebleaza…

- In urma cu aproape un an, cand multe nu se știau inca despre noul coronavirus, iar planeta era aproape in totalitate in carantina, experții spanioli confirmau o ipoteza formalata anterior de colegii lor din China, potrivit carora razele soarelui au darul de a inactiva virusul SARS-CoV-2. Iata ca, acum,…

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Igor Dodon susține ca, cel mai probabil, acest lucru se va intampla, dar asta nu inseamna ca vor fi introduse masuri similare cu cele din primavara anului 2020. „Nu vom admite sa fie introdus un lockdown ca in primavara anului trecu, nu vom permite sa fie introduse…

- Oregano este un condiment foarte popular in intreaga lume, are o aroma intensa și da un gust placut, ușor dulceag, in rețetele culinare. Oregano poate fi gasit proaspat, uscat sau sub forma de ulei și are beneficii semnificative pentru sanatate. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile…

- Timid și incet, vestitorii primaverii iși croiesc loc spre lumina și pe crestele munților Parang. Pasionații de fotografie și de drumeții au surprins imagini cu timidele brandușe și ghiocei. Fotograful hunedorean Gabriel Hotea a surprins imagini splendide cu vestitorii primaverii. Intr-una…

- Daca vrei vacanța exotica anul acesta, agențiile de turism anunța ca pun la bataie destinații din zone izolate, care ar fi sigure din punct de vedere al bolii. Luna aceasta vor fi lansate zboruri directe catre Kenya, iar pentru vacanta de Paste au fost puse in vanzare, in premiera, bilete in Insulele…

- Vine primavara cu pasi repezi. Ziua e din ce in ce mai lunga si parca ne revine cheful de distractie. Natura se reinnoieste, e cazul sa o faci si tu. Cu o tura pe la mall sau niste surf virtual poti bifa un nou look pentru sezonul cald. Pas cu pas, cu inspiratie si un card de credit, noul tu vine sa…