- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 110,7 milioane lei, fara TVA, pentru un proiect care vizeaza reducerea zgomotului generat de traficul rutier, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeata agentia…

- Conform datelor oficiale ale celor de la Compania de Drumuri, in ultima luna, la Autostrada Lugoj-Deva s-a lucrat doar la lotul 4. Imaginile realizate pe santier par sa contrazica datele oficiale.

- Scandalul dintre CNAIR și constructorul lotului 3 din Luoj – Deva și-a desfașurat un nou episod. Cei de la CNAIR au realizat un control pe acest lot și, spun aceștia, au gasit numeroase probleme, majoritatea vechi. „La controlul inopinat efectuat ieri de echipa CNAIR pe lotul…

- Antena 3 a anuntat marti dimineata ca a intrat in posesia unui document care arata ca CNAIR nu are suficiente rezerve de sare. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a intervenit telefonic, spunand ca este suficienta sare pentru a interveni in urmatoarele 20 de zile, stocul la nivelul intregii…

- Se circula in conditii de iarna, dar nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei. In perioada 25 februarie, ora 17:00 – 26 februarie, ora 05:00, la nivel national, drumarii au actionat cu 1.106 autoutilaje si s-au raspandit 5.376,535 tone material antiderapant. Compania de…

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In perioada 25 februarie, ora 17:00 - 26…