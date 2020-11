Activitatea cu publicul a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” este interzisa, incepand din data de 3 noiembrie, pentru o perioada de 14 zile. Conducerea teatrului a anunțat ca aceasta decizie afecteaza doar accesul spectatorilor in sala de spectacol, nu și accesul online la spectacolele programate pentru aceasta luna. „Pana atunci cand vom redeschide porțile, ne vedem […] The post Covidul suspenda iar activitatea Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava first appeared on Suceava News Online .