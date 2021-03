Stiri pe aceeasi tema

- La București, cateva mii de persoane s-au strans la miezul nopții in Piața Universitații, iar apoi au pornit catre Piața Victoriei. Dupa ce au strigat lozinci antiguvernamentale, au pornit spre Piața Revoluției, iar apoi s-au intors in Piața Universitații. Protestul a durat pana la ora 4 dimineața.…

- Mii de oameni au iesit in strada, in aceasta noapte, in ciuda noilor restrictii impuse de Guvern, pentru a protesta fata de masurile care interzic circulatia dupa ora 20.00 si inchiderea magazinelor la ora 18.00.Actiuni de amploare au avut loc la Bucuresti, Constanta, Brasov, Cluj Napoca, , Pitesti,…

- Prima seara sub noile restricții a fost una greu de acceptat de catre majoritatea romanilor, astfel ca sute de oameni s-au strans pe strazile mai multor orașe din țara pentru a protesta. Printre localitațile in care cetațenii au trait o noapte zbuciumata se numara București, Constanța, Braila, Galați…

- Mii de protestatari au ieșit, in aceasta noapte, pe strazile din Braila, Galați, Constanța, Pitești, București, Arad, Timișoara, Sibiu și Cluj Napoca și au scandat impotriva noilior restricții intrate in vigoare, incepand de ieri, 28 martie 2021. Aceștia au ars maștile și scandeaza lozinci impotriva…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 4.064 cazuri noi de coronavirus și 69 de decese. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 10-19 ani. Pana astazi, 6 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 824.995 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 754.335 de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 18.600 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 02.02.2021 (10:00) – 03.02.2021 (10:00) au fost raportate 87 decese (47 barbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Pana astazi, 13 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 610.122 de pacienți au fost declarați vindecați. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% In urma testelor efectuate la nivel național, fața…

- Pana astazi, 6 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 654.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 586.764 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.719 cazuri noi de…