Covidul, acceleratorul digitalizării Lumea ar putea fi in ajunul unei perioade de creștere puternica a productivitații, a cererii și a ofertei. Digitalizarea și automatizarea afacerilor vor genera o noua epoca in economia globala. De fapt, criza pandemiei acționeaza ca un accelerator al unei tranziții digitale deja in desfașurare inainte de apariția Covid-19, potrivit unui raport publicat de McKinsey […] The post Covidul, acceleratorul digitalizarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incep cu o rememorare de la inceputul anului 2000, cand il vizitam pe domnul Popisteanu pentru a discuta de editarea analelor Universitatii "Ovidius" ale Facultatii de Istorie. Eram impresionat de cantitatea uriasa de carti care practic umpleau propriul lui birou. Sigur ca nu s ar fi suparat astazi,…

- ATEN International, lider mondial in solutii de conectivitate AV/IT si sisteme complete de administrare, a analizat un sector de activitate tot mai important pentru modernizarea societatii – Digital Government – identificand principalele tendinte care il caracterizeaza pentru a propune masuri potrivite…

- Viziunea Romaniei in ceea ce priveste reforma in domeniul digitalizarii este una care se pliaza pe obiectivele Uniunii Europene, a scris ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook, adaugand ca Planul National de Redresare si Rezilienta prevede aproximativ…

- ​Aplicațiile pe care statul le pune la dispoziția cetațenilor ar trebui testate obligatoriu pentru ca unele dintre ele mai mult te încurca, decât te ajuta, a declarat marți Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. "Chiar și daca ne uitam la formularele pe care…

- Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (USR-PLUS), a declarat joi ca 'se exploreaza alternative pentru ca (n.a poștașii) aceasta resursa umana foarte atașata de comunitați sa poata avea activitați complementare', în condițiile în care digitalizarea este…

- Vicepreședintele PNL, deputatul de Suceava, Ioan Balan, susține procesul de digitalizare a administrațiilor publice locale și vrea sa se asigure ca vor fi suficienți bani pentru astfel de programe. In acest sens liderul liberal s-a adresat ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian Sergiu…

- In varsta de 61 de ani, prezentatorul de televiziune se afla internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” la cateva zile dupa primele simptome. Cunoscutul umorist care, in ultima zi a lui 2020 facea haz de necaz la TVR1, in cadrul show-ului de sfarșit de an ”Gala Premiilor Masca…

- Digitalizarea activitații Primariei este un obiectiv anunțat de mai mulți ani de municipalitate, iar anul care tocmai s-a încheiat s-a dovedit, în ciuda dificultaților create de pandemia de coronavirus, contextul propice pentru simplificarea și aducerea…